Для студентов из «кулька» закупили оборудование на 10 млн рублей

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В Пензенском колледже искусств обновили материально-техническую базу.
Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, учреждению передали новое интерактивное оборудование: мультимедийный стенд, светодиодную панель, ноутбуки и другое.
Библиотека пополнилась новой учебной литературой из 37 позиций. Также в колледже обновили звуковое и световое оборудование, мебель для учебных занятий, а парк музыкальных инструментов колледжа пополнился на 27 видов.
Отмечается, что на эти нужды выделили 10 млн рублей, из которых 9,2 млн – федеральные средства, а 800 тыс. рублей – региональные.
В 2020 в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта #Культура Пензенский колледж искусств получил новое интерактивное оборудование. Обновлено звуковое и световое оборудование, мебель. Парк музыкальных инструментов пополнился на 27 видов музыкальных инструментов. pic.twitter.com/ThewexTCPE— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) July 2, 2020
Деньги были выделены колледжу в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом РФ.