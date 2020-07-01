В пензенский избирком во время голосования поступило 106 обращений

Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ в избирательную комиссию Пензенской области поступило 64 письменных обращения и 42 звонка на «горячую линию». Об этом на встрече с журналистами 2 июля рассказал глава ведомства Александр Синюков.

Он уточнил, что из них 61 обращение направили до 1 июля. И три - в основной день голосования.

«Это две жалобы граждан, которые не смогли открепиться и прикрепиться по факту места пребывания. Один приехал из другого субъекта по семейным обстоятельствам, мы не могли дать ему возможность проголосовать. Он не смог позаботиться о себе - открепиться и прикрепиться к нашему субъекту», - пояснил Александр Синюков.

Глава облизбиркома добавил, что на «горячую линию» за семь дней поступило 42 обращения. Всех их обработали.

«Мы считаем, что в абсолютном большинстве моментов в силу закона то, что мы могли сделать, мы сделали. На наш взгляд, голосование прошло очень достойно. 123 журналиста работали на участках. Наблюдателей было много. Внештатных ситуаций по области не было, считаю, что задача по организации голосования выполнена», - заключил он.

Напомним, по итогам обработки 100% бюллетеней в Пензенской области возможность проголосовать имел 1 035 121 житель. Общее число выданных бюллетеней – 790 535. В урнах их оказалось 790 180. Число недействительных бюллетеней – 3616. По предварительным данным, «за» проголосовало 85,25%, «против» - 14,30%.