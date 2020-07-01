Земетчинец помог другу спрятать труп и оказался в суде

В Земетчинском районе Пензенской области осудили 49-летнего местного жителя за то, что он скрыл от полиции особо тяжкое преступление .

Установлено, что 24 октября прошлого года житель поселка выпивал со своим знакомым. Во время застолья сельчане повздорили из-за того, что гость не хотел уходить. Взбешенный хозяин дома схватил нож и дважды ударил в грудь несчастного. От полученных травм потерпевший скончался.

Утром 26 октября к земетчинцу пришел его приятель. Мужчина рассказал товарищу о случившемся. Так как между сельчанами были дружеские отношения, гость согласился помочь злоумышленнику замести следы преступления. Тело погибшего они вынесли из дома и оставили на улице, а его вещи убийца сжег в поле. С 26 по 28 октября его приятель скрывал случившееся от стражей порядка.

В пресс-службе регионального СУ СКР пояснили, что мужчина, совершивший убийство, осужден на семь лет строгого режима, а его верному товарищу присудили штраф в размере 20 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.