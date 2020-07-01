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02.07.2020г.
Земетчинец помог другу спрятать труп и оказался в суде

Земетчинец помог другу спрятать труп и оказался в суде

Чт, 02.07.20 11:34
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В Земетчинском районе Пензенской области осудили 49-летнего местного жителя за то, что он скрыл от полиции особо тяжкое преступление.

Установлено, что 24 октября прошлого года житель поселка выпивал со своим знакомым. Во время застолья сельчане повздорили из-за того, что гость не хотел уходить. Взбешенный хозяин дома схватил нож и дважды ударил в грудь несчастного. От полученных травм потерпевший скончался.

Утром 26 октября к земетчинцу пришел его приятель. Мужчина рассказал товарищу о случившемся. Так как между сельчанами были дружеские отношения, гость согласился помочь злоумышленнику замести следы преступления. Тело погибшего они вынесли из дома и оставили на улице, а его вещи убийца сжег в поле. С 26 по 28 октября его приятель скрывал случившееся от стражей порядка.

В пресс-службе регионального СУ СКР пояснили, что мужчина, совершивший убийство, осужден на семь лет строгого режима, а его верному товарищу присудили штраф в размере 20 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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22.04.2020 12:51
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30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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