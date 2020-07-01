Земетчинец помог другу спрятать труп и оказался в суде

Array ( [temp] => +18 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 70 р
€ 79 р
В Земетчинском районе Пензенской области осудили 49-летнего местного жителя за то, что он скрыл от полиции особо тяжкое преступление.
Установлено, что 24 октября прошлого года житель поселка выпивал со своим знакомым. Во время застолья сельчане повздорили из-за того, что гость не хотел уходить. Взбешенный хозяин дома схватил нож и дважды ударил в грудь несчастного. От полученных травм потерпевший скончался.
Утром 26 октября к земетчинцу пришел его приятель. Мужчина рассказал товарищу о случившемся. Так как между сельчанами были дружеские отношения, гость согласился помочь злоумышленнику замести следы преступления. Тело погибшего они вынесли из дома и оставили на улице, а его вещи убийца сжег в поле. С 26 по 28 октября его приятель скрывал случившееся от стражей порядка.
В пресс-службе регионального СУ СКР пояснили, что мужчина, совершивший убийство, осужден на семь лет строгого режима, а его верному товарищу присудили штраф в размере 20 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.