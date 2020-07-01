В Спасском районе ночью увезли на скорой пассажирку «Калины»

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, авария случилась около 1:37 на трассе М5 «Урал». Lada Kalina под управлением 34-летней женщины влетела в световую опору. В результате ДТП 26-летнюю пассажирку легковушки госпитализировали с травмами.

По факту случившегося сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Пензенцев просят соблюдать правила дорожного движения, следить за исправностью машины. Кроме того, за рулем нельзя отвлекаться на гаджеты и другие предметы. Каждый маневр должен быть продуманным, потому что любое неверное движение может стоить жизни.