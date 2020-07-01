Глухов: На голосовании мобильные группы столкнулись с одиночным пикетом

«Наш корпус «За чистые выборы» работал в формате мобильных бригад, дежурили две бригады. Чтобы быстро разобраться в каких-то возникающих ситуациях, параллельно работал ситуационный центр. В основной день голосования 10 мобильных бригад работало. Велась разъяснительная работа. 1 июля мы столкнулись с одиночным пикетированием. Запрета на информирование в день голосования не было, поэтому ситуация была немного дестабилизирована. С нашей стороны было предложение, если такая же ситуация будет еще, ввести четкий запрет на информирование в день голосования и день тишины.

В 19:47 на карте общественного мониторинга в духовной семинарии был зафиксирован случай, когда якобы уже проголосовали за человека. Работа по выяснению всех обстоятельств ведется. Все прошло достойно, на высоком уровне, несмотря на крайне сложные условия работы из-за пандемии», - поделился Андрей Глухов.

Директор Многофункционального молодежного центра региона, председатель союза молодежи области Сергей Зиновьев рассказал о работе волонтеров на голосовании по поправкам в Конституцию. Он уточнил, что информирование велось на 11 точках. Было более 30 тысяч обращений, в основной массе они проходили без эксцессов.

«В работе принимали участие студенты, которые прошли обучение и были готовы объяснять гражданам смысл поправок. Было создано мобильное приложение, в рамках которого по телефонам людей оповещали о способах голосования. Более 45 тысяч звонков совершили, более 300 волонтеров приняли участие в этом процессе. Мы ожидаем, что по итогам проекта большая часть волонтеров продолжит работать в этом направлении», - отметил он.