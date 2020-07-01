В Пензе из-за столкнувшихся большегрузов образовалась пробка

В Пензе 2 июля произошла авария, которая спровоцировала пробку.

По словам очевидца, инцидент случился на выезде с ул. Карпинского на проспект Победы.

«Время - 11:05. Актуально на 11:40. Пробка», - сообщил пензенец в группе в соцсети «ВКонтакте» и прикрепил фото.

Судя по кадрам, столкнулись две фуры. Машины заняли две полосы, из-за чего движение для других автомобилей оказалось затруднено.

Официальных данных о случившемся нет. В ГИБДД призывают соблюдать правила дорожного движения, не выходить на обгон, если нет уверенности в безопасности маневра, не садиться за руль в нетрезвом виде.