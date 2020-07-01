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02.07.2020г.
Подобед: Число наблюдателей на голосовании в Пензе сопоставимо с Самарой

Подобед: Число наблюдателей на голосовании в Пензе сопоставимо с Самарой

Чт, 02.07.20 12:28
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2 июля в Пензе состоялась пресс-конференция по предварительным итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в регионе. Председатель Общественной палаты Владимир Подобед рассказал, как была организована работа наблюдателей на участках.

По словам Владимира Подобеда, договоры о наблюдении были заключены с 62 общественными организациями и политическими партиями, 28 граждан подали заявления самостоятельно.

«5874 обращения всего поступило, по всем было принято положительное решение. Ни одного отказа никому не было. Наблюдатели работали на избирательных участках. С 25 июня ситуационный центр работал, где давались разъяснения по поступающим вопросам. Семь обращений поступило, но они были по большей части не о нарушениях. Были процедурные вопросы. В день голосования работал корпус наблюдателей «За чистые выборы». Организационных сбоев не зафиксировано», - рассказал он.

Председатель Общественной палаты отметил, что число наблюдателей в Пензе сопоставимо с Самарой и Волгоградом, где численность населения значительно выше.

«Нет оснований подвергать сомнениям достоверность результатов голосования. Благодарю всех граждан, кто принял участие в наблюдении, это непростая работа. Благодарю пензенцев за активное участие в голосовании, каждый сделал выбор, который считал нужным», - отметил Владимир Подобед.

Член Общественной палаты Олег Сактирин отметил, что люди шли на голосование с воодушевлением.

«Я связываю это с тем, что все, кто причастен к организации процесса, наверное, хорошо сработали. Благодарю СМИ, которые даже вечером, ночью звонили, просили информацию предоставить. У нас все было сбалансированно, очень грамотно. Большое вам спасибо […] Я обзванивал районы, села, разговаривал с наблюдателями. Ни от кого отрицательных моментов не услышал», – сообщил он.

Член Общественной палаты Оксана Чубарь подчеркнула, что была проведена масштабная работа по организации безопасного голосования, а также по информированию населения о содержании поправок.

«Граждане хорошо знали, за что голосовали, сделали свой выбор осознанно. Шло информационное освещение поправок в Конституцию, лидеры общественного мнения подробно разъясняли содержание поправок. Был создан список людей, которые на личном примере призывали прийти и выполнить свой гражданский долг. Огромное восхищение и глубокое уважение вызывает работа, которая была проведена за последний месяц. Большое спасибо всем. Отмечу высокий уровень санитарного контроля, СИЗы (средства индивидуальной защиты) были на всех избирательных участках. Требования безопасности неукоснительно соблюдались», - отметила Оксана Чубарь.

Напомним, согласно предварительным результатам, явка на голосование в Пензенской области составила более 801 тыс. человек, или 76,46%. Поправки поддержали 683 244 участника, это 85,25%, против проголосовали 114 588 человек, или 14,3%.

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Уроженец Пензы поделился эмоциями от участия в параде Победы в Москве
30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
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23.04.2020 17:29
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23.04.2020 16:11
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