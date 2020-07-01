В Пензе увеличился прирост числа заболевших коронавирусом

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о географии распространения коронавируса в регионе на 2 июля.

По ее словам, за сутки коронавирус подтвердился у 73 жителей. Из них наибольшее количество зараженных - в Пензе. Здесь - 46 заболевших. По состоянию на 1 июля, их число увеличилось на 12 человек. На втором месте - Мокшанский район, где коронавирус подтвердился у 10 пациентов. Пять положительных тестов на Covid-19 получили жители Бессоновского района, четыре - Пензенского. По два заболевших - в Иссинском и Наровчатском районах, по одному - в Земетчинском, Вадинском, Никольском районах и в Кузнецке.

Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 5118 жителей региона.

Напомним, в области режим повышенной готовности продлили до 12 июля, поэтому пензенцам по-прежнему необходимо носить маску, мыть руки и ограничивать личные контакты.