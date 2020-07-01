Еще 11 маленьких жителей Пензенской области заболели Covid-19

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Пресс-секретарь отметила, что прирост заболевших за сутки составил 73 случая. Среди них – два семилетних ребенка, два подростка 14 лет, два – 16 лет, два пациента восьми лет, и дети пяти и двенадцати лет. Также среди заболевших есть шестимесячный младенец.
«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 46979 человек, а в лабораториях лечебной сети - 99221 пациентов», - пояснила Дина Черемушкина.
Напомним, всего в регионе коронавирусом заболели 5118 жителей. В Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 12 июля. Для снижения рисков заражения жителям необходимо мыть руки с мылом, носить маску и ограничивать личные контакты.