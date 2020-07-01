В Пензенскую область 3 июля вернется аномальная жара

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, пензенцев ждет переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха поднимется до 31 градуса тепла. Скорость ветра, который будет направляться с юго-запада, достигнет 5-10 метров в секунду.

Спасатели предупреждают пензенцев о том, что при жаре необходимо проветривать помещения, избегать прямого воздействия солнечных лучей, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы.

«Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, так как это приведет к обезвоживанию», - отметили сотрудники МЧС.