В Шемышейском районе мужчину едва не убили за «острый язык»

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В Шемышейском районе Пензенской области в покушении на убийство обвиняют 43-летнего местного жителя.
Установлено, что ночью в конце апреля двое судимых за соучастие в кражах односельчан выпивали в доме у одного из них в селе Пиксанкино. Во время застолья гость оскорбил хозяина жилища. Взбешенный мужчина схватил топор и избил товарища. Удары он продолжил наносить даже тогда, когда обидчик упал на пол и перестал сопротивляться. Через некоторое время сельчанин вызвал скорую помощь. 46-летнего пострадавшего госпитализировали с травмами.
«На допросе обвиняемый пояснил, что при нанесении ударов допускал возможность причинения смерти потерпевшему, но был слишком зол на него», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Уголовное дело направили в суд.