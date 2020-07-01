Иван Белозерцев встретился с депутатом Госдумы РФ

2 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с депутатом Госдумы от политической партии ЛДПР, куратором регионального отделения партии Антоном Морозовым.

«С ЛДПР в Пензенской области у представителей региональной и муниципальной власти сложились конструктивные, деловые отношения. Депутаты вашей фракции работают в округах с населением, нацелены на решение проблем граждан», - отметил глава региона.

Как сообщает пресс-центр облправительства, участники встречи договорились о дальнейшем взаимодействии в рабочем порядке и рассмотрели вопрос по поводу деятельности представителей регионального отделения ЛДПР на территории региона.

Отмечается, что ЛДПР является одним из старейших региональных отделений политических партий в Пензенской области. Количество членов партии в субъекте РФ составляет 2,9 тыс. человек. На территории региона работают 33 местных ее отделения.

Антон Морозов представляет в нижней палате Федерального Собрания РФ фракцию ЛДПР, является членом комитета Государственной Думы по международным делам. В марте текущего года он назначен куратором от своей партии Пензенского региона.