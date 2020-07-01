В Пензе скончалась фельдшер здравпункта

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, это случилось 1 июля. Медик не дожила до своего дня рождения две недели.

«Министерство здравоохранения Пензенской области, администрация, коллективы медицинских организаций, представители медицинского сообщества региона выражают искренние соболезнования родным и близким, разделяя с ними боль утраты, и надолго сохранят в своих сердцах память о Наталье Николаевне Сучковой», - сообщили в министерстве.

В 1989 году Наталья Сучкова окончила Пензенское медицинское училище №1. Свою трудовую деятельность она начала в Нижнеломовском районе, где возглавила Гороховщинский фельдшерско-акушерский пункт. В этом же году медик перебралась в Пензу, где трудилась в разных организациях: сначала медицинской сестрой гемотологического отделения в областной клинической больнице им. Н. Н. Бурденко, а затем – фельдшером здравпункта областного медицинского колледжа горполиклиники.

Своему делу Наталья Николаевна посвятила более 30 лет.