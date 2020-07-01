Доктор Комаровский усомнился в пользе черники для улучшения зрения

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Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский высказался по поводу полезности черники для зрения.
По его словам, полезность черники придумали для «тревожных пациентов». Он отметил в своем Instagram-аккаунте, что ягода помогает людям чисто психологически.
«Изменить к лучшему зрение с помощью черники практически невозможно», — цитирует доктора телеканал «360».
Медик подчеркнул, что препараты для зрения с экстрактом черники помогают лишь в теории. На самом деле они не являются лекарствами и относятся к группе биологически активных добавок. Но и вреда ягода не нанесет, поэтому ее можно есть в любых количествах.