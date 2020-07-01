Представители разных партий высказались о легитимности голосования в Пензе

Представители региональных отделений нескольких политических партий оценили уровень организации завершившегося голосования по поправкам в Конституцию РФ, а также его легитимность.

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил, что жители региона проявили высокую активность на голосовании, результаты которого свидетельствуют о единении жителей области и России в целом.

«Я сегодня признателен всем нашим жителям области, членам избиркома, наблюдателям, депутатскому корпусу разного уровня, всем тем, кто организовывал голосование с соблюдением всех требований безопасности и легитимности. Это достойная оценка всех участников голосования, я искренне благодарен всем нашим членам «Единой России», депутатам Гордумы и нашим волонтерам, наблюдателям корпуса «За чистые выборы», которые грамотно помогали», - отметил он.

Секретарь политсовета реготделения партии «За справедливость» Юрий Краснов дал высокую оценку организации голосования и отметил прозрачность процедуры.

«Мое мнение – что это голосование сделано на мировом уровне. Потому что дали гражданам возможность выбрать время, проголосовать в тот день и в тот час, когда человеку удобно, а не когда нужно. Также хорошо, что развели потоки людей по дням, чтобы они не скапливались большими группами, тем самым предотвратив большее заражение Covid-19, пневмонией.

Я сам ходил голосовать вместе со своей супругой. Мы пришли на избирательный участок, все корректно, конкретно, никаких подводных камней не было. Люди подходят к плакатам, знакомятся с информацией о поправках, берут бюллетень, заходят в кабинку. Я считаю, что все очень корректно, правильно и легитимно», - высказался Юрий Краснов.

По мнению председателя реготделения партии «Социальной защиты» Татьяны Христофоровой, процедура голосования была организована грамотно.

«Люди шли сами голосовать, кто хотел, те, кто не хотел, не приходили. Голосование было честным. Процедура была полностью прозрачной. Очень хорошая была организация на избирательных участках. Не было скопления людей. Все соблюдено было, с таким грамотным подходом я еще никогда не сталкивалась», - считает она.

Напомним, согласно предварительным результатам, явка на голосование в Пензенской области составила более 801 тыс. человек, или 76,46%. Поправки поддержали 683 244 участника, это 85,25%, против проголосовали 114 588 человек, или 14,3%.