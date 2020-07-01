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02.07.2020г.
Представители разных партий высказались о легитимности голосования в Пензе

Представители разных партий высказались о легитимности голосования в Пензе

Чт, 02.07.20 14:11
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Представители региональных отделений нескольких политических партий оценили уровень организации завершившегося голосования по поправкам в Конституцию РФ, а также его легитимность.

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил, что жители региона проявили высокую активность на голосовании, результаты которого свидетельствуют о единении жителей области и России в целом.

«Я сегодня признателен всем нашим жителям области, членам избиркома, наблюдателям, депутатскому корпусу разного уровня, всем тем, кто организовывал голосование с соблюдением всех требований безопасности и легитимности. Это достойная оценка всех участников голосования, я искренне благодарен всем нашим членам «Единой России», депутатам Гордумы и нашим волонтерам, наблюдателям корпуса «За чистые выборы», которые грамотно помогали», - отметил он.

Секретарь политсовета реготделения партии «За справедливость» Юрий Краснов дал высокую оценку организации голосования и отметил прозрачность процедуры.

«Мое мнение – что это голосование сделано на мировом уровне. Потому что дали гражданам возможность выбрать время, проголосовать в тот день и в тот час, когда человеку удобно, а не когда нужно. Также хорошо, что развели потоки людей по дням, чтобы они не скапливались большими группами, тем самым предотвратив большее заражение Covid-19, пневмонией.

Я сам ходил голосовать вместе со своей супругой. Мы пришли на избирательный участок, все корректно, конкретно, никаких подводных камней не было. Люди подходят к плакатам, знакомятся с информацией о поправках, берут бюллетень, заходят в кабинку. Я считаю, что все очень корректно, правильно и легитимно», - высказался Юрий Краснов.

По мнению председателя реготделения партии «Социальной защиты» Татьяны Христофоровой, процедура голосования была организована грамотно. 

«Люди шли сами голосовать, кто хотел, те, кто не хотел, не приходили. Голосование было честным. Процедура была полностью прозрачной. Очень хорошая была организация на избирательных участках. Не было скопления людей. Все соблюдено было, с таким грамотным подходом я еще никогда не сталкивалась», - считает она.

Напомним, согласно предварительным результатам, явка на голосование в Пензенской области составила более 801 тыс. человек, или 76,46%. Поправки поддержали 683 244 участника, это 85,25%, против проголосовали 114 588 человек, или 14,3%.

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30.06.2020 15:06
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29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
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23.04.2020 16:11
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