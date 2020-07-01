На трассе в Мокшанском районе девушка не выжила после столкновения с фургоном

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, трагедия случилась 1 июля в 1:30 на трассе М-5 «Урал». Столкнулись «десятка» под управлением 23-летнего парня и фургон Peugeot, за рулем которого ехал 41-летний мужчина. В результате аварии погибла пассажирка отечественного авто, еще одну 21-летнюю девушку, которая ехала в «десятке», госпитализировали с травмами.

По факту смертельного ДТП проводят проверку.

Инспекторы просят пензенцев помнить о правилах дорожного движения, скоростном режиме и дистанции. Нельзя садиться за руль пьяным, а также с плохим самочувствием. Во время движения не нужно разговаривать по телефону и отвлекаться на другие предметы, потому что невнимательность может привести к трагедии.