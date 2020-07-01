Мельниченко дал оценку итогам голосования по поправкам в Конституцию

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Член Совета Федерации от Пензенской области Олег Мельниченко 2 июля на встрече с журналистами дал оценку предварительным итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ. «За» высказались 85,25%, «против» - 14,30% жителей региона.
«Я хотел бы поблагодарить всех за ответственный подход и работу по подготовке голосования. Важно было разъяснить людям суть поправок. Нам это удалось сделать. Пензенская область занимает третью позицию в ПФО и 16 позицию в РФ по количеству голосующих. Я хочу поблагодарить граждан, население области за то, что они ответственно подошли к голосованию по поправкам в Конституцию. Далеко не каждому удается принимать за свою жизнь участие в таком событии, и это серьезный шаг в жизни любого человека.
Важно отметить то, что у нас - высокая степень консолидации общества. По сути, голосование по поправкам - проверка устойчивости нашей политики. Результаты показывают, что более 70% населения поддерживает политический курс. Как член временной комиссии государственного суверенитета скажу, что принимались разные меры для того, чтобы раскачать выборы, запускали фейки и прочее, но этого сделать не удалось», - отметил сенатор.
Он добавил, что в ближайшее время будут приняты федеральные законодательные акты, которые станут следствием принятых поправок в главный документ страны.