В УМВД прокомментировали информацию о нападении на ребенка в Кузнецке

В группе «Подслушано в Кузнецке» в соцсети «ВКонтакте» 2 июля появился пост о нападении на ребенка. В пензенском управлении МВД прокомментировали данную информацию.

Как сообщил пользователь в Сети, двое мужчин хотели увести малыша с собой. Корреспондент ИА «Пенза-Пресс» связался с пресс-службой регионального УМВД. В ведомстве пояснили, что в полицию информация о нападении на несовершеннолетнего не поступала.

Пензенцам напоминают о необходимости объяснять детям о том, что нельзя разговаривать с незнакомцами, садиться к ним в машину и заходить с ними в лифт и подъезд. Ребенок должен знать, что люди бывают разные, и общаться надо только с теми, кого знаешь. Соблюдение правил безопасности поможет малышу избежать встречи с преступником.