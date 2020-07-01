«Не сглаживайте». Подписчики попросили Варнаву показать настоящее лицо

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Актриса и телеведущая Екатерина Варнава выложила новое фото в свой Instagram-аккаунт, которое вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков.
«Говорят, вам счастье привалило? Бессовестно врут!» - написала звезда.
К посту она прикрепила фото, на котором соблазнительно позирует у кирпичной стены, подняв левую ногу. Видно, что на снимке присутствуют фильтры, которые сглаживают кожу актрисы. Из-за этого некоторые фолловеры написали ей гневные комментарии.
«Когда же мы перестанем фотошопить себе лица и не будем стесняться! Как надоело сглаживать и выравнивать», «Катюша, сильно зафотошоплена», - отметили подписчики.
«Не сглаживайте и не выравнивайте», - ответила Варнава хейтерам.
Впрочем, восхищенных комментариев оказалось гораздо больше.
«Я вас вообще не узнала! Я подумала, что подросток на фото», «стройная, красивая, дерзкая», «невероятная», - такие отзывы под фото получила звезда.