«Не сглаживайте». Подписчики попросили Варнаву показать настоящее лицо

«Говорят, вам счастье привалило? Бессовестно врут!» - написала звезда.

К посту она прикрепила фото, на котором соблазнительно позирует у кирпичной стены, подняв левую ногу. Видно, что на снимке присутствуют фильтры, которые сглаживают кожу актрисы. Из-за этого некоторые фолловеры написали ей гневные комментарии.

«Когда же мы перестанем фотошопить себе лица и не будем стесняться! Как надоело сглаживать и выравнивать», «Катюша, сильно зафотошоплена», - отметили подписчики.

«Не сглаживайте и не выравнивайте», - ответила Варнава хейтерам.

Впрочем, восхищенных комментариев оказалось гораздо больше.

«Я вас вообще не узнала! Я подумала, что подросток на фото», «стройная, красивая, дерзкая», «невероятная», - такие отзывы под фото получила звезда.