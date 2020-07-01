Школы Пензенской области продезинфицируют после голосования

Для генеральной уборки школ в Пензенской области, где располагались избирательные участки, привлекли не только технический персонал, но и клининговые компании.

Дезинфекцию проводят строго согласно требованиям управления Роспотребнадзора.

«Особое внимание уделяют зонам, где было большое скопление людей: входным группам, холлам и рекреациям на этаже, где располагались избирательные пункты, туалетным комнатам», - сообщили в пресс-службе регионального минобра.

В помещениях обеззараживаются не только поверхности, но и воздух. Это делается с помощью специальных приборов, которые были закуплены за счет средств областного бюджета. В пресс-службе подчеркнули, что аудитории для проведения ЕГЭ не использовались в процессе голосования, поэтому их дезинфицируют в рабочем порядке. В школах, которые не были задействованы в качестве избирательных участков, будут убираться до и после окончании каждого экзамена.

Напомним, 3 июля в Пензенской области стартует ЕГЭ. В этот день состоятся экзамены по литературе, географии и информатике.