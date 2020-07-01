Жителей России предупредили о вирусах в пиратских программах

Жителей России предупредили о том, что пиратские программы могут открыть доступ для «троянов» на устройствах, получить доступ к паролям, личной и платежной информации, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

«Под видом программного обеспечения, которое предлагают скачать не на официальном сайте разработчика, могут распространяться различные вредоносные программы, или они могут быть скрытно встроены в инсталлятор», — рассказал руководитель российского исследовательского центра компании, производящей антивирусы, Юрий Наместников.

Отмечается, что, согласно исследованиям, вредоносное ПО содержит каждый третий пиратский сайт. Среди программ, которые можно принести в компьютер вместе с пиратскими копиями, назвали кейлоггеры, записывающие каждый клик пользователя, бэкдоры, которые дают доступ для удаленного управления, шифровальщики, способные парализовать устройство.

Кроме очевидных проблем с троянами, пользователи лишают себя возможности регулярно обновлять программы и рассчитывать на техподдержку. Кроме того, правообладатели могут подать иск из-за использования пиратских копий лицензионных программ.