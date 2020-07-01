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02.07.2020г.
Жителей России предупредили о вирусах в пиратских программах

Жителей России предупредили о вирусах в пиратских программах

Чт, 02.07.20 14:57
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Жителей России предупредили о том, что пиратские программы могут открыть доступ для «троянов» на устройствах, получить доступ к паролям, личной и платежной информации, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

«Под видом программного обеспечения, которое предлагают скачать не на официальном сайте разработчика, могут распространяться различные вредоносные программы, или они могут быть скрытно встроены в инсталлятор», — рассказал руководитель российского исследовательского центра компании, производящей антивирусы, Юрий Наместников.

Отмечается, что, согласно исследованиям, вредоносное ПО содержит каждый третий пиратский сайт. Среди программ, которые можно принести в компьютер вместе с пиратскими копиями, назвали кейлоггеры, записывающие каждый клик пользователя, бэкдоры, которые дают доступ для удаленного управления, шифровальщики, способные парализовать устройство.

Кроме очевидных проблем с троянами, пользователи лишают себя возможности регулярно обновлять программы и рассчитывать на техподдержку. Кроме того, правообладатели могут подать иск из-за использования пиратских копий лицензионных программ.

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22.04.2020 12:51
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30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
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23.04.2020 16:11
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