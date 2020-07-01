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02.07.2020г.
«Костюмы к Олимпиаде-80». Игорь Николаев поделился фото 40-летней давности

«Костюмы к Олимпиаде-80». Игорь Николаев поделился фото 40-летней давности

Чт, 02.07.20 15:22
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Известный певец и композитор Игорь Николаев выложил архивную фотографию в свой Instagram-аккаунт, где он облачен в блестящий концертный костюм.

«Ровно 40 лет назад! Коллектив Аллы Пугачеевой «Рецитал». Нам только что пошили концертные костюмы к Олимпиаде-80, в которых мы дурачимся на фотосессии. Мне здесь 20 лет. Найдете?

Печально, что некоторых из них уже давно нет... Дима Атовмян, Саша Юдов... Настоящие были музыканты и классные люди», - трогательно подписал певец.

Пост собрал множество восхищенных комментариев.

«Игорь, вы, конечно, в нижнем ряду первый справа. Молодой, стройный, красивый и очень талантливый», «крайний справа в первом ряду, вы не меняетесь», «тебя и искать не надо — моментально увидела! «Рецитал» - легенда», «Игорь Юрьевич, вас найти очень просто - вы не меняетесь, такой же харизматичный, с усами и прекрасной шевелюрой, которого мы любим за прекрасные шедевры! Песни у вас потрясающие», - отметили фолловеры.

 

Источник фотографии: Скриншот - https://www.instagram.com/p/B3ltrP3Irj8/
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29.06.2020 14:50
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26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
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16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
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22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
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14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
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29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
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23.04.2020 17:29
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23.04.2020 16:11
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