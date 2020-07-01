«Костюмы к Олимпиаде-80». Игорь Николаев поделился фото 40-летней давности

Известный певец и композитор Игорь Николаев выложил архивную фотографию в свой Instagram-аккаунт, где он облачен в блестящий концертный костюм.

«Ровно 40 лет назад! Коллектив Аллы Пугачеевой «Рецитал». Нам только что пошили концертные костюмы к Олимпиаде-80, в которых мы дурачимся на фотосессии. Мне здесь 20 лет. Найдете?

Печально, что некоторых из них уже давно нет... Дима Атовмян, Саша Юдов... Настоящие были музыканты и классные люди», - трогательно подписал певец.

Пост собрал множество восхищенных комментариев.

«Игорь, вы, конечно, в нижнем ряду первый справа. Молодой, стройный, красивый и очень талантливый», «крайний справа в первом ряду, вы не меняетесь», «тебя и искать не надо — моментально увидела! «Рецитал» - легенда», «Игорь Юрьевич, вас найти очень просто - вы не меняетесь, такой же харизматичный, с усами и прекрасной шевелюрой, которого мы любим за прекрасные шедевры! Песни у вас потрясающие», - отметили фолловеры.