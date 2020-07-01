Пензенцы поделились историей щенка, виртуозно строящего глазки

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о крохотном щенке, который, несмотря на серьезную болезнь, умеет привлечь к себе внимание.

Волонтеры пояснили, что это девочка, ее назвали Лакки, она попала под машину. Неравнодушные пензенцы отвезли ее в клинику, оплатили рентген и прием у врача.

«Мужчина, который по неосторожности сбил щенка, позвонил и предложил свою помощь. Каждый из нас совершает не самые лучшие поступки, но надо иметь силы и храбрости и попытаться все исправить, не так ли?



По УЗИ у Лакки - травма мочевого пузыря, она ходит в туалет с кровью и находится на уколах. Сейчас крошке страшно и больно, поэтому она плачет и скулит, но все обязательно пройдет, ведь столько людей хотят ей помочь и уже подыскивают дом», - написали сотрудники фонда в группе соцсети «ВКонтакте».

Они также поделились, что Лакки умело использует прием «щенячьих глаз», поднимая брови и привлекая тем самым к себе внимание.

«Малышка - реальное чудо даже с такими недетскими бедами и травмами», - добавили волонтеры.

Узнать о том, как помочь малышке восстановиться или стать ее верным другом, можно здесь.