В центре Пензы две легковушки не поделили дорогу и разбились

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В центре Пензы 2 июля случилась авария. Об этом стало известно из Сети.
По словам очевидца, который сделал фото ДТП около 14:20, инцидент произошел на перекрестке ул. Володарского и М. Горького. Судя по кадрам, которые появились в группе в соцсети «ВКонтакте», участниками аварии стали две легковушки. У них сильно пострадали передние части. У одного из автомобилей отсутствует фара и помят бампер.
Официальных данных о случившемся нет.
Пензенцев просят соблюдать правила дорожного движения и следить за исправностью машины. Кроме того, за рулем нельзя отвлекаться на гаджеты. Каждый маневр должен быть продуманным, потому что любое неверное движение может стоить жизни.