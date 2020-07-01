В центре Пензы две легковушки не поделили дорогу и разбились

По словам очевидца, который сделал фото ДТП около 14:20, инцидент произошел на перекрестке ул. Володарского и М. Горького. Судя по кадрам, которые появились в группе в соцсети «ВКонтакте», участниками аварии стали две легковушки. У них сильно пострадали передние части. У одного из автомобилей отсутствует фара и помят бампер.

Официальных данных о случившемся нет.

Пензенцев просят соблюдать правила дорожного движения и следить за исправностью машины. Кроме того, за рулем нельзя отвлекаться на гаджеты. Каждый маневр должен быть продуманным, потому что любое неверное движение может стоить жизни.