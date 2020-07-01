«Не пролез». В Арбеково под мостом расплющило грузовик

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В Пензе под железнодорожным мостом в Арбеково 2 июля произошло ДТП. Об этом стало известно из Сети.
Очевидец поделился жуткими кадрами в группе автолюбителей соцсети «ВКонтакте». Снимки были сделаны около 15:30.
«Не пролез под железнодорожным мостом. На улице Ладожской (выезд с Бугровки)», - написал пользователь.
Судя по фото, водитель грузового авто, видимо, не рассчитал габариты, и машина не прошла по высоте. Из-за этого грузовое крепление сплющило при попытке выехать из западни.
Официальных данных о случившемся нет.
К сожалению, это далеко не первое подобное происшествие. Водители большегрузов не всегда учитывают предупреждающие знаки об ограничениях по высоте, из-за чего автомобили застревают под мостом.