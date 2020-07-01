Перепись населения России перенесли на 2021 год

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Пензенской области со ссылкой на Росстат.

Отмечается, что в отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля будет осложнено, перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

«Мы сумеем хорошо и качественно подготовиться и провести необходимую информационную кампанию. Спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись», - отметил руководитель Росстата Павел Малков.

Он добавил, что апрель - наиболее оптимальный период с точки зрения природно-климатических условий и подвижности населения, а новые цифровые технологии обеспечат максимальную безопасность и комфорт для граждан.

Предварительные итоги переписи населения подведут в октябре 2021 года, а окончательные - в четвертом квартале 2022 года.

Напомним, основной этап Всероссийской переписи населения планировали с 1 по 31 октября 2020 года, но в связи с повышенной эпидемиологической опасностью ее перенесли на 2021.

Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения анкет гражданами на портале Госуслуг, а при надомной регистрации переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.

«Переписаться можно будет и на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы», - добавили в пресс-центре правительства области.