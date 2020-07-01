Курорт на Сурском и мини-путешествия: пензенцы рассказали о планах на отпуск в условиях пандемии

Спокойный отдых у моря, насыщенная экскурсиями поездка за границу, активный отпуск в горах – у каждого были свои планы на предстоящее лето. Но из-за пандемии коронавируса от дальних путешествий многим придется отказаться. Пензенцы рассказали «Пенза-Пресс», как текущая ситуация изменила их планы и поделились альтернативными идеями для отдыха с семьей и друзьями.

Кирилл Застрожный, директор пензенской картинной галереи им.Савицкого:

«Я планировал разделить отдых на две части и сначала провести время на даче, а после уехать на оставшиеся две недели к морю. Мы с супругой изначально собирались отправиться в отпуск в Черногорье, но из-за сложившейся ситуации идея с заграницей отпала. Лето я решил посвятить работе – все-таки столько времени длилась самоизоляция и галерея только-только открылась. А уже осенью поедем с супругой в Крым – я там не был очень давно да и на море хочется. В свое время я часто отдыхал там, мечтаю погулять по Ялте. До ограничений мы выезжали в отпускное время регулярно – в Испанию, на Кипр, в Санкт-Петербург. Может, в этом году и в северную столицу тоже успеем заглянуть».

Илья Щербаков, основатель сообщества «ВЕЛОПЕНЗА»:

«Я в этом году отдыхать не планировал, почти весь свой отпуск провел на работе. Но несмотря на ограничения, удалось устроить себе шикарный трехдневный уикэнд в Жигулевских горах. Это классное место и для того, чтобы на велосипеде покататься, и просто отдохнуть – там шикарные пейзажи. Думаю, уже ничто не помешает мне еще раз посетить Жигулевские горы этим летом. А еще, если говорить о путешествиях по стране, планирую съездить в Саратов. В общем-то, никаких грандиозных планов пандемия мне не испортила. А вот мои друзья планировали съездить по традиции на Гору Собер-Баш, Архыз и Красную поляну. Они до сих пор надеются, что ограничения снимут, и у них получится отправиться в отпуск. Я же, наверняка, буду спонтанно срываться и в любимые места в пределах области – на Сурское водохранилище, Светлую поляну. Но к внутреннему туризму, как это модно сейчас называть, я такие поездки не причисляю – для меня это просто выходные».

Екатерина Аксенова, сотрудник Пензенской областной библиотеки им.Лермонтова:

«Я всегда боялась долгосрочного планирования, поэтому действую по ситуации. В этом году серьезных планов на отпуск у меня не было, я собиралась работать. К сожалению, сорвалась командировка. По-настоящему обидно было за отпуск в прошлом году – когда рухнули мои планы попасть в Македонию - авиакомпания перестала летать в Охрид. Это была поездка мечты, а в этом году я уже не питала иллюзий, что летом я смогу улететь. В текущей ситуации шансов стало еще меньше. Поэтому, да, коронавирус всем нам подпортил жизнь».

Томас Янчаускас, руководитель регионального отделения военно-исторического клуба «Аванпост»:

«Все мои поездки так или иначе связаны с работой. Так, в Москве и других областях многие военно-исторические фестивали, в которых мы регулярно принимали участие, отменились. С одной стороны, это плохо, потому что многие планы нарушены – кроме клуба еще работает Музей русской армии, мы намеревались в него возвращать большой белоэмигрантский архив. Теперь сроки отдалились. И еще мы планировали проводить традиционный фестиваль «Марсово поле» в начале августа. Если все-таки мы выйдем на третий этап отмены ограничений, то мероприятие непременно состоится».

Людмила Тимакова, директор Инклюзивного ремесленного центра «Капля солнца»:

«Я не планировала в этом году уезжать в отпуск летом, потому что мы построили свой дом. Теперь у меня регулярный агрофитнес – дрессировка собаки, купание в Сурском водохранилище. Мы с семьей нашли прелесть в том, чтобы отдыхать в своем доме, на своей земле – сажаем овощи, фрукты, дочка посадила собственную клумбу. Отдыхая у себя дома, можно найти массу занятий. В квартирах, конечно, очень тяжело сохранять активность. А мои трое детей всегда при деле, потому что есть частный дом. Период, конечно, тяжелый. К счастью, я не планировала заранее никаких поездок. Но даже если бы и собиралась выбраться за пределы региона, то точно отправилась бы не в Таиланд или еще в какую-то заграничную страну, а в лес или на дикий пляж с палаткой – туда, где нет людей и не ловит связь, чтобы отдохнуть от внешнего мира. Я нестандартный человек в плане отдыха».

Алина Можачкина-Грибанова, руководитель отделения Движения ЭКА в Пензенской области:

«В этом году, когда начала развиваться ситуация с пандемией, мы с семьей не успели определиться с местом для отпуска. И хорошо, что не были приобретены путевки заранее, нам не пришлось подавать документы на их возврат или переоформление на другой сезон. Сейчас наш отпуск уже закончился - мы провели его на своем приусадебном участке на природе, занимались домашними делами, собирали грибы. Погода в этот период была прекрасная, успели даже позагорать».