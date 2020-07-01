В Кузнецке эвакуатор увез покореженную иномарку

В городе Кузнецке Пензенской области произошла авария. Об этом очевидец рассказал в Сети.

«Все выжили», - уточнил кузнечанин в группе в соцсети «ВКонтакте».

Фотография инцидента появилась в сообществе 2 июля около 14 часов, однако, судя по кадрам, авария случилась в ночное время суток. Участником ДТП стала иномарка. У автомобиля помята передняя и задняя части. Побитую легковушку увезли на эвакуаторе.

Пользователи отметили, что фото сделано на ул. Правды недалеко от рынка. Официальной информации о случившемся нет.

Пензенцев просят не отвлекаться на гаджеты и другие предметы, а также разговаривать за рулем по телефону, потому что невнимательность может привести к печальным последствиям. Водить машину следует с соблюдением скоростного режима.