В Кузнецке эвакуатор увез покореженную иномарку

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В городе Кузнецке Пензенской области произошла авария. Об этом очевидец рассказал в Сети.
«Все выжили», - уточнил кузнечанин в группе в соцсети «ВКонтакте».
Фотография инцидента появилась в сообществе 2 июля около 14 часов, однако, судя по кадрам, авария случилась в ночное время суток. Участником ДТП стала иномарка. У автомобиля помята передняя и задняя части. Побитую легковушку увезли на эвакуаторе.
Пользователи отметили, что фото сделано на ул. Правды недалеко от рынка. Официальной информации о случившемся нет.
Пензенцев просят не отвлекаться на гаджеты и другие предметы, а также разговаривать за рулем по телефону, потому что невнимательность может привести к печальным последствиям. Водить машину следует с соблюдением скоростного режима.