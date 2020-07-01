В Пензенском художественном училище откроют второй корпус

По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева 2 июля состоялось выездное совещание по вопросу капитального ремонта здания бывшего регионального УМВД РФ на ул. Богданова/Лермонтова, 2/4.

Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, в помещении планируют открыть второй корпус Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого.

Отмечается, что здание находится в федеральной собственности и является объектом культурного наследия регионального значения. В помещении требуется проведение ремонта.

«Передача объекта из федеральной собственности в собственность региона позволит выполнить ремонт за счет средств Пензенской области», - рассказали в министерстве.

Планируется, что после строительных работ помимо учебного корпуса здесь разместят художественную школу.