В Пензенском художественном училище откроют второй корпус

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По поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева 2 июля состоялось выездное совещание по вопросу капитального ремонта здания бывшего регионального УМВД РФ на ул. Богданова/Лермонтова, 2/4.
Как сообщает пресс-служба регионального минкульта, в помещении планируют открыть второй корпус Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого.
Отмечается, что здание находится в федеральной собственности и является объектом культурного наследия регионального значения. В помещении требуется проведение ремонта.
«Передача объекта из федеральной собственности в собственность региона позволит выполнить ремонт за счет средств Пензенской области», - рассказали в министерстве.
Планируется, что после строительных работ помимо учебного корпуса здесь разместят художественную школу.