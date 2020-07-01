Медик назвал растение, которое спасает от депрессии и усталости

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Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал растение, которое помогает эффективно справиться с депрессией и усталостью.
Это обычная крапива. Медик подчеркнул, что с ней много необходимых организму витаминов.
«Крапива содержит довольно много биоактивных веществ, в частности флавоноидов, витамина B9, или фолиевой кислоты, и аскорбиновой кислоты, то есть витамина С», — пояснил врач.
Он отметил, что упомянутое уже делает растение полезным для обмена веществ. Кроме того, она способна стимулировать иммунитет и регенерацию клеток. Если человеку не хватает витамина В9, то у него может развиться анемия, депрессия и болезни сердца. Он же ответственен за здоровый вид кожи и структуру волос, состояние ногтей. А витамин С порой и вовсе называют лекарством от всех болезней, сообщает телеканал «360» со ссылкой на радио Sputnik.
Кроме того, из крапивы можно приготовить много простых и вкусных блюд, а употреблять растение можно практически всем, без каких-либо противопоказаний.