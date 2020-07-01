В Пензу поставили гуманитарный груз из Китая на 17 тысяч долларов

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в первой партии пензенцам передали 8400 медицинских масок, 2000 пар хирургических перчаток и 200 защитных костюмов.

Во второй партии правительство Ланьчжоу поставит в регион 16200 медицинских масок, 3000 пар хирургических перчаток и 100 медицинских защитных очков. Общую стоимость гуманитарной помощи оценивают более, чем в 17 тысяч долларов.

«Средства для борьбы с инфекцией будут направлены в учреждения образования и социальной сферы, что позволит сэкономить бюджетные средства, предназначенные на закупку средств индивидуальной защиты», - пояснили в горадминистрации.