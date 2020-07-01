В Пензу поставили гуманитарный груз из Китая на 17 тысяч долларов

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В знак дружбы городское правительство Ланьчжоу передало Пензе гуманитарный груз с индивидуальными средствами защиты.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в первой партии пензенцам передали 8400 медицинских масок, 2000 пар хирургических перчаток и 200 защитных костюмов.
Во второй партии правительство Ланьчжоу поставит в регион 16200 медицинских масок, 3000 пар хирургических перчаток и 100 медицинских защитных очков. Общую стоимость гуманитарной помощи оценивают более, чем в 17 тысяч долларов.
«Средства для борьбы с инфекцией будут направлены в учреждения образования и социальной сферы, что позволит сэкономить бюджетные средства, предназначенные на закупку средств индивидуальной защиты», - пояснили в горадминистрации.