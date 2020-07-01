Молодой пензенец по указке незнакомки оформил кредит и потерял 180 тыс руб

Правоохранителям он сообщил, что ему позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Собеседница напугала парня тем, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы избежать этого, девушка предложила пензенцу самому оформить кредит и зачислить деньги по указанным реквизитам. Парень так и сделал – он перевел 180 тыс. рублей на неизвестные счета.

По факту мошенничества сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

В пресс-службе УМВД напомнили о том, что обманщикам важно втянуть собеседника в разговор, чтобы успеть обмануть. Во избежание неприятных ситуаций необходимо сразу же прекращать беседу с незнакомцами.