Молодой пензенец по указке незнакомки оформил кредит и потерял 180 тыс руб

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В отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 22-летний пензенец.
Правоохранителям он сообщил, что ему позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Собеседница напугала парня тем, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы избежать этого, девушка предложила пензенцу самому оформить кредит и зачислить деньги по указанным реквизитам. Парень так и сделал – он перевел 180 тыс. рублей на неизвестные счета.
По факту мошенничества сотрудники полиции возбудили уголовное дело.
В пресс-службе УМВД напомнили о том, что обманщикам важно втянуть собеседника в разговор, чтобы успеть обмануть. Во избежание неприятных ситуаций необходимо сразу же прекращать беседу с незнакомцами.