Лермонтовский праздник для пензенцев пройдет в новом формате. Программа

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4 июля состоится 49-й Всероссийский Лермонтовский праздник (0+). Из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, мероприятие пройдет в режиме онлайн.
Как сообщили в пресс-службе регионального минкульта, основной информационной площадкой станет официальный сайт музея-заповедника «Тарханы». Программа праздника:
- «И все-таки мы победили!». Видеофильм о 49-м Лермонтовском празднике;
- «Они были гостями праздников». Выступления гостей предыдущих Лермонтовских праздников;
- «Так было». Видеозаписи предыдущих праздников;
- «Берегите себя». Мастер-класс по изготовлению оберегов;
- «Подарок Лермонтову». Стихи М.Ю. Лермонтова исполнят участники конкурса «Читаем Лермонтова»;
- «Поэзия народных песен». Песни тарханских крестьян в исполнении фольклорного коллектива музея.
Также мероприятия в рамках Лермонтовского праздника пройдут и в муниципальных библиотеках региона. Их можно посмотреть здесь.