В Суре мужчине стало плохо – очевидец

В селе Засечное Пензенской области произошел несчастный случай. Об этом информагентству рассказал читатель.

Очевидец рассказал, что на территории бесплатного пляжа отдыхала компания. Один из мужчин вошел по пояс в воду, ему стало плохо.

«К отдыхающему прибежали спасатели с платного пляжа, они оказали ему первую помощь. Ему вызвали "скорую", - уточнил читатель.

Удалось ли спасти мужчину, не известно. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.