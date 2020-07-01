В Суре мужчине стало плохо – очевидец

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В селе Засечное Пензенской области произошел несчастный случай. Об этом информагентству рассказал читатель.
Очевидец рассказал, что на территории бесплатного пляжа отдыхала компания. Один из мужчин вошел по пояс в воду, ему стало плохо.
«К отдыхающему прибежали спасатели с платного пляжа, они оказали ему первую помощь. Ему вызвали "скорую", - уточнил читатель.
Удалось ли спасти мужчину, не известно. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.