Пензенские киберспортсмены попали на пьедестал всероссийского турнира

Пензенские киберстпортсмены одни из лучших в стране. Команда «BERKUT.PSU» ПГУ стала серебряным призером вторых всероссийских игр Ассоциации студенческих спортивных клубов. В турнире принимали участие 106 коллективов из разных регионов.

Эти ребята хотят всех перестрелять. Однако действуют они исключительно в мирных целях. Киберспортсмены из Пензенского государственного университета отрабатывают взаимодействие на полях виртуальных сражений в игре Counter Strike: Global Offensive (18+). На что они не жалеют ни времени, ни сил. Причем с самого детства.

«Меня позвал мой одноклассник. Предложил поиграть в эту игру. Мы как-то с ним после школы играли по 24 часа в день. Мама, например, звала кушать, а мы такие: «Не, давай еще поиграем». Играли и один из друзей позвал меня поучаствовать на местный турнир», - рассказал студент Пензенского государственного университета Денис Дмитриевский.

Свои силы представители ПГУ рискнули оценить на национальном уровне. В составе команды «BERKUT.PSU» они стали участниками вторых всероссийских киберспортивных игр Ассоциации студенческих спортивных клубов. Им противостояли 105 команд со всей страны, в том числе две - из того же Пензенского государственного университета.

Естественно, турнир проходил в режиме онлайн, тем более что для этой дисциплины это скорее норма, чем исключение. Самой тяжелой получилась игра за выход в гранд-финал, признаются ребята.

«Последний раунд, счет - 15:14. Мы выигрываем и остаемся 2 против 4 противников, и забираем этот раунд, тем самым забирая игру и путевку в гранд-финал турнира. Абсолютно другие ощущения, когда вы сидите впятером в одном помещении. Эмоции отличаются от онлайна», - пояснил студент Пензенского государственного университета Дмитрий Романов.

В решающей встрече пензенским киберспортсменам не повезло. Они уступили представителям Москвы и заняли второе место. Но студенты уверены, что в будущем смогут завоевать чемпионский титул, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.