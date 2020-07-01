Выпускники пензенских школ смогут дистанционно подать документы в колледж

250 выпускников пензенских школ, закончив 11 класс, решили не сдавать Единый Государственный Экзамен. Почти все они, по информации регионального министерства образования, будут поступать в средние специальные учебные заведения. Спрос на профтехобразование постоянно растет: только в 2020 году около пяти тысяч юношей и девушек сделали такой выбор.

Заварить кашу в колледже пищевой промышленности и коммерции решил Захар Секиевский. Он мечтает стать шеф-поваром. Поэтому после девятого класса поступает именно в пищевой колледж.

«Сам я не очень умею готовить. Пришел, чтобы научиться. Профессия повара всегда пригодится в жизни, чтобы в трудной ситуации уметь прокормить себя и радовать родителей, друзей», - рассказал абитуриент Захар Секиевский.

Пока в столовой колледжа не кормят. Столы на полтора месяца накрыты бумагами для членов приемных комиссий и абитуриентов. Им здесь предлагают четыре специальности. Но ажиотажа не наблюдается, что, в первую очередь, связано с новыми правилами подачи документов в учебное заведение.

«Подача документов услугами почтовой связи, электронной почты, с использованием информационных систем, которые используются некоторыми колледжами, активно используется. Впервые заявление о приеме в колледж можно подать через региональный портал государственных и муниципальных услуг Пензенской области», - рассказал заместитель начальника управления министерства образования Пензенской области.

Среди пяти тысяч молодых людей, которые решили получить профессию в таких учебных заведениях в 2020 году, многие уже сейчас вызывают гордость у своих будущих педагогов. Ребята целеустремленные - хотят иметь возможность хорошо зарабатывать уже в юном возрасте. Немало и тех, которые намерены потом продолжить образование в вузах.

«Хотелось бы отметить, что на протяжении двух лет средний балл при зачислении в колледж составляет 4,0 и выше. То есть сейчас у абитуриентов, которые пошли к нам в аттестатах, стоят оценки хорошие и отличные», - сообщила директор Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Елена Арефьева.

Приемные комиссии в средних специальных учебных заведениях будут принимать документы вплоть до 25 августа. По специальностям, где предусмотрены вступительные испытания, - до 15 числа. Заявить о своем желании стать лучшим по той или иной профессии можно как дистанционно, так и лично, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.