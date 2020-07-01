В Пензе задержаны подозреваемые в совершении краж из автомобилей

Знание современных технологий не уберегло от уголовной ответственности. Полицейские задержали двух мужчин по подозрению в совершении серии краж из чужих автомобилей. Они присваивали себе как деньги, так и вещи, представляющие хоть какую-то ценность.

При досмотре у подозреваемого оказались и средство совершения преступления, и его плоды - чужие деньги. Сколько именно, мужчина сразу сказать не смог, пришлось считать в отделе. Вместе с подельником его задержали стражи порядка сразу после совершения очередной кражи.

В ходе допроса выяснилось, что эта кража была не единственной. Орудовал злоумышленник в разных местах города. Как правило, на автопарковках у торговых центров и местах активного отдыха. Друг похитителя иногда помогал последить за очередной жертвой.

Несколько пострадавших подали заявления в полицию. Злоумышленников удалось быстро задержать.

«В ходе осмотра места происшествия было установлено, что злоумышленник воспользовался тем, что машина не находилась на сигнализации. Через некоторое время поступило аналогичное заявление. Преступление было совершено на парковке возле Олимпийской аллеи», - рассказала старший следователь СУ УМВД России по городу Пензе Татьяна Сундукова.

Оба задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности, причем за аналогичные преступления. Один из них еще и употреблял тяжелые наркотики. Сейчас они снова ждут суда - им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.