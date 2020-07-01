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02.07.2020г.
В Пензе задержаны подозреваемые в совершении краж из автомобилей

В Пензе задержаны подозреваемые в совершении краж из автомобилей

Чт, 02.07.20 22:45
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Знание современных технологий не уберегло от уголовной ответственности. Полицейские задержали двух мужчин по подозрению в совершении серии краж из чужих автомобилей. Они присваивали себе как деньги, так и вещи, представляющие хоть какую-то ценность.

При досмотре у подозреваемого оказались и средство совершения преступления, и его плоды - чужие деньги. Сколько именно, мужчина сразу сказать не смог, пришлось считать в отделе. Вместе с подельником его задержали стражи порядка сразу после совершения очередной кражи.

В ходе допроса выяснилось, что эта кража была не единственной. Орудовал злоумышленник в разных местах города. Как правило, на автопарковках у торговых центров и местах активного отдыха. Друг похитителя иногда помогал последить за очередной жертвой.

Несколько пострадавших подали заявления в полицию. Злоумышленников удалось быстро задержать.

«В ходе осмотра места происшествия было установлено, что злоумышленник воспользовался тем, что машина не находилась на сигнализации. Через некоторое время поступило аналогичное заявление. Преступление было совершено на парковке возле Олимпийской аллеи», - рассказала старший следователь СУ УМВД России по городу Пензе Татьяна Сундукова.

Оба задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности, причем за аналогичные преступления. Один из них еще и употреблял тяжелые наркотики. Сейчас они снова ждут суда - им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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