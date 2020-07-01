В Пензенской области введен противопожарный режим

Пожары продолжают оставаться серьезной угрозой в ряде районов Пензенской области. Причем, учитывая прогнозы синоптиков, обещающих тридцатиградусную жару на ближайшие десять дней, ситуация может значительно обостриться. Сотрудники МЧС просят граждан воздержаться от разведения огня на открытом воздухе.

«В настоящий момент введен особый противопожарный режим в двух городских округах и десяти муниципальный районах. Сейчас это город Пенза, Заречный, Пензенский, Мокшанский, Лопатинский, Белинский, Городищенский, Бековский, Неверкинский районы, четыре сельских совета в Малосердобинском и восемь в Колышлейском», - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин.

Напомним, что еще в апреле-мае особый противопожарный режим действовал на всей территории региона. Когда обстановка стабилизировалась, ограничения во многих районах сняли. В случае, если число возгораний будет вновь увеличиться, сотрудники МЧС ужесточат свои требования. Напомним, что, согласно ним, запрещается разводить костры, сжигать мусор и проводить другие огнеопасные работы. Нарушителей штрафуют. Граждан – на сумму от 2000 до 4000 рублей. Должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.