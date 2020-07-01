В Пензенской области введен противопожарный режим

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«В настоящий момент введен особый противопожарный режим в двух городских округах и десяти муниципальный районах. Сейчас это город Пенза, Заречный, Пензенский, Мокшанский, Лопатинский, Белинский, Городищенский, Бековский, Неверкинский районы, четыре сельских совета в Малосердобинском и восемь в Колышлейском», - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Закаткин.
Напомним, что еще в апреле-мае особый противопожарный режим действовал на всей территории региона. Когда обстановка стабилизировалась, ограничения во многих районах сняли. В случае, если число возгораний будет вновь увеличиться, сотрудники МЧС ужесточат свои требования. Напомним, что, согласно ним, запрещается разводить костры, сжигать мусор и проводить другие огнеопасные работы. Нарушителей штрафуют. Граждан – на сумму от 2000 до 4000 рублей. Должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.