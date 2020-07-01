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03.07.2020г.
Пензенская область стала третьей в ПФО по явке на голосовании по поправкам

Пензенская область стала третьей в ПФО по явке на голосовании по поправкам

Пт, 03.07.20 00:50
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Единый день выборов в России могут отменить. После проведения общероссийского голосования по Конституции - сейчас такую возможность обсуждают на федеральном уровне. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации Олег Мельниченко, который, совместно с председателем областного парламента Валерием Лидиным, провел в Пензе брифинг.

Россия прошла проверку. В первую очередь - на устойчивость политической системы. Об этом свидетельствуют результаты минувшего голосования. Они показали сплоченность народа во взглядах на будущее нашего государства. Еще один важный итог - большинство поддерживает президента. С таких слов свою речь начал сенатор Совета Федерации от Пензенской области Олег Мельниченко. Он отметил, что наш регион, по предварительным данным, - в тройке лидеров по количеству пришедших на участки в Приволжском федеральном округе и 16 - по России.

«На самом деле, это очень серьезные цифры и за этим стоит очень серьезная работа. Наши сограждане – пензенцы творили историю. Потому что далеко не каждому дается возможность при жизни поучаствовать в формировании основного документа государства, по которому будут жить не одно поколение людей», - сказал сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко.

В свою очередь, председатель регионального парламента Валерий Лидин отметил, что такие результаты - итог общей работы, которая проводилась с начала весны.

«Обсуждение проходило в открытом формате с участием общественности, депутатского корпуса, Законодательного Собрания. И те предложения, которые поступали, были отработаны и направлены в рабочую группу, которую возглавляли эксперты. Эти предложения были отработаны и учтены», - сообщил председатель Законодательного Собрания Пензенской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

Голосование завершено, и это привело к новым переменам. В поправках теперь нуждаются около 90 федеральных законов и более 1000 нормативно-правовых актов.

«Буквально с сегодняшнего дня по профилю работы комитетов уже началась работа по подготовке соответствующих законодательных актов. Мы примерно понимали, что требуется принимать в случае изменения Конституции по линии каждого комитета Совета Федерации – есть перечень федеральных законов, в которые надо вносить изменения», - отметил Олег Мельниченко.

В частности, Совет Федерации обсуждает возможность расширения практики многодневного голосования. Опыт показал, что такой режим очень удобен, в первую очередь, для тех, кто хочет высказать свою гражданскую позицию.

«Голосование может осуществляться не в один день, а в течение трех-четырех. Очень много людей положительно отзываются об этом. Это делает волеизъявление более доступным», - прокомментировал Олег Мельниченко.

Как сообщил сенатор, работа над поправками займет немного времени. Федеральное законодательство будет приведено в соответствие с Конституцией в течение 2-3 месяцев, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
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22.05.2020 17:33
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21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
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14.05.2020 17:31
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14.05.2020 13:17
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06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
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29.04.2020 18:12
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27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
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