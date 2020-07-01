Губернатор Пензенской области встретился с депутатом от партии ЛДПР

Губернатор Иван Белозерцев встретился с депутатом Государственной Думы от Либерально-Демократической партии России Антоном Морозовым. Они обсудили деятельность ЛДПР в Пензенской области.
Антон Морозов состоит в Комитете нижней палаты парламента Федерального Собрания по международным делам. С весны 2020 года он назначен куратором пензенского регионального отделения. В ходе рабочей встречи глава региона подчеркнул, что с ЛДПР в области сложились конструктивные, деловые отношения, а депутаты партии в своей работе с населением нацелены на решение проблем граждан. Добавлю, что численность членов партии в Сурском крае составляет почти три тысячи человек, сообщает телеканал «Экспресс
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Видео предоставлено телеканалом.