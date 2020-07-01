Центр культурного развития «На Ленинградской» планируют сдать в сентябре

Как сообщили в пресс-службе регионального минкульта, в настоящее время рабочие завершают внутренние отделочные работы. Отремонтированы большой хореографический зал, которому нет аналогов в области, два малых танцевальных зала, фойе и другие помещения трех этажей.

Строители завершили монтаж декоративных элементов потолка в зрительном зале, разбирают рабочие леса, чтобы приступить к обшивке стен концертного зала акустическими панелями. Активно ведутся работы по монтажу сценического оборудования. Также рабочие благоустроили прилегающую территорию.

Завершить реконструкцию здания планируется в сентябре этого года. Центр культуры ремонтируют в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом РФ.