Пензенские следователи ищут жительницу Новгородской области

В пресс-службе СУ СКР по Пензенскому региону сообщили о пропаже 43-летней жительницы Новгородской области Светланы Степановой.

По данным следствия, 30 ноября прошлого года женщина ушла из дома на ул. Труда,9, который находится в селе Марево Новгородской области, и пропала.

Приметы: на вид - около 35-45 лет, худощавого телосложения, рост - 150-152 см, прямые, темные, короткие волосы.

Особые приметы: шрам от аппендицита.

На момент исчезновения была одета в черную куртку, черные лосины и черные сапоги.

Пензенцы, обладающих важной информацией о местонахождении пропавшей, могут обратиться по номеру 8(841) 236-17-16.