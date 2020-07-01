Пензенские следователи ищут жительницу Новгородской области

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В пресс-службе СУ СКР по Пензенскому региону сообщили о пропаже 43-летней жительницы Новгородской области Светланы Степановой.
По данным следствия, 30 ноября прошлого года женщина ушла из дома на ул. Труда,9, который находится в селе Марево Новгородской области, и пропала.
Приметы: на вид - около 35-45 лет, худощавого телосложения, рост - 150-152 см, прямые, темные, короткие волосы.
Особые приметы: шрам от аппендицита.
На момент исчезновения была одета в черную куртку, черные лосины и черные сапоги.
Пензенцы, обладающих важной информацией о местонахождении пропавшей, могут обратиться по номеру 8(841) 236-17-16.