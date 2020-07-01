В Пензе на нескольких улицах отключат холодную воду

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Отключение связано с аварийно-восстановительными работами. Ресурс не будет поступать в дома жителей ул. Ладожская, 135-137, ул. Воронежская и проезды, ул. Новгородская, ул. Ботаническая, 19.
«Подача водоснабжения будет восстановлена после завершения ремонтных работ», - сообщили в пресс-службе организации.
В случае аварии на сетях холодного водоснабжения и водоотведения пензенцы могут обратиться в круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу ООО «Горводоканал» по телефону 32-13-50.