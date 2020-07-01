В Пензенской области приятели похитили дизтопливо на полмиллиона

В Пензенской области будут судить восьмерых человек за хищение нефтепродуктов в крупном размере, а также за повреждение нефтепродуктопровода.

По данным следствия, в сентябре 2018 года житель Чаадаевки решил похитить дизельное топливо из магистрального нефтепродуктопровода, который проходит по территории Городищенского района. Он понял, что не сможет реализовать задуманное в одиночку, и позвал на помощь знакомого предпринимателя. После приятели пригласили в свою команду еще шесть человек. Для каждого подготовили свою роль от залива и хранения топлива до его реализации.

С сентября 2018 года по май 2019-го основатель группы самостоятельно проделал незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод, провел полиэтиленовую трубу в сторону леса и похитил ресурс примерно на 38 тысяч рублей.

Помимо этого, компания с сентября 2018-го по июнь 2019 года похитила более 10 тонн дизельного топлива более чем на 500 тысяч рублей. Подельники решили продать добычу на заправке в Кузнецке. После того, как они разгрузили товар, их задержали полицейские. Топливо изъяли следователи в ходе осмотра места происшествия.

В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.