В Пензенской области умер пенсионер после заражения коронавирусом

Пресс-секретарь губернатора и регионального правительства Дина Черемушкина сообщила об очередной смерти в Пензенской области от коронавируса.

По ее словам, не справился с болезнью мужчина 1949 года рождения. Пресс-секретарь уточнила, что у пациента было множество сопутствующих заболеваний, а причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

По состоянию на 2 июля в регионе 5118 жителей заболели Covid-19, прирост в сутки составил 73 случая. Для снижения рисков заражения пензенцев просят ограничивать личные контакты, носить маску и мыть руки с мылом.