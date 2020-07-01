В Пензенской области умер пенсионер после заражения коронавирусом

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Пресс-секретарь губернатора и регионального правительства Дина Черемушкина сообщила об очередной смерти в Пензенской области от коронавируса.
По ее словам, не справился с болезнью мужчина 1949 года рождения. Пресс-секретарь уточнила, что у пациента было множество сопутствующих заболеваний, а причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
По состоянию на 2 июля в регионе 5118 жителей заболели Covid-19, прирост в сутки составил 73 случая. Для снижения рисков заражения пензенцев просят ограничивать личные контакты, носить маску и мыть руки с мылом.