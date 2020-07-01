В Пензенской области еще 20 человек вылечились от короновируса

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила об очередной выписке пациентов, у которых подтвердился Covid-19.
«Выписаны сегодня 20 человек. Итого выздоровевших - 4889», - сообщила она вечером 2 июля.
Напомним, всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 5118 жителей области. Регион перешел на второй этап снятия ограничений, но, несмотря на это, жителей призывают не забывать про масочный режим, социальную дистанцию и гигиену.