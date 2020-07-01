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03.07.2020г.
В Пензе на две недели отключат горячую воду. АДРЕСА

В Пензе на две недели отключат горячую воду. АДРЕСА

Пт, 03.07.20 10:01
Просмотров: 402
На некоторых пензенских улицах с 6 июля на две недели отключат горячую воду.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, воды не будет из-за проведения плановых ремонтных работ.

Адреса:

– ул. Бригадная, 8;

– ул. Вадинская, 6, 6А, 7, 7А, 9, 10,11, 11А, 13, 23, 27, 29, 31, 41, 42, 44, 44А;

– ул. Галетная, 11, 11А, 19;

– ул. ДОС-3;

– ул. Ивановская, 71, 143, 168;

– ул. Пушанина, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9А, 9Б, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54;

– ул. Сосновая, 16, 18А, 20, 22;

– ул. Сухумская, 11;

– ул. Терешковой, 1, 3, 5, 5А, 6, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

– ул. Терновского, 148, 150, 152, 154, 154А, 156, 156А, 158, 158А, 158Б, 158В, 160, 160А, 162, 162А, 164, 166, 170, 172, 174, 176, 180, 182, 186, 190, 192, 199, 201, 203, 207, 209, 212, 214, 251;

– ул. Токарная, 14 ,16, 18;

– ул. Ушакова, 1, 2, 16А;

– ул. Черепановых, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14А;

– ул. Экспериментальная, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

– Электрический пр-д, 1, 3, 10.

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29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
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16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
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23.04.2020 17:29
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23.04.2020 16:11
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