В Пензе на две недели отключат горячую воду. АДРЕСА

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$ 70 р
€ 79 р
Как сообщили в пресс-службе мэрии, воды не будет из-за проведения плановых ремонтных работ.
Адреса:
– ул. Бригадная, 8;
– ул. Вадинская, 6, 6А, 7, 7А, 9, 10,11, 11А, 13, 23, 27, 29, 31, 41, 42, 44, 44А;
– ул. Галетная, 11, 11А, 19;
– ул. ДОС-3;
– ул. Ивановская, 71, 143, 168;
– ул. Пушанина, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 9А, 9Б, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54;
– ул. Сосновая, 16, 18А, 20, 22;
– ул. Сухумская, 11;
– ул. Терешковой, 1, 3, 5, 5А, 6, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
– ул. Терновского, 148, 150, 152, 154, 154А, 156, 156А, 158, 158А, 158Б, 158В, 160, 160А, 162, 162А, 164, 166, 170, 172, 174, 176, 180, 182, 186, 190, 192, 199, 201, 203, 207, 209, 212, 214, 251;
– ул. Токарная, 14 ,16, 18;
– ул. Ушакова, 1, 2, 16А;
– ул. Черепановых, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14А;
– ул. Экспериментальная, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
– Электрический пр-д, 1, 3, 10.