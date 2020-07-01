В России упразднят фонд развития инфраструктуры

Фонд развития, созданный для инвестиций в инфраструктурные проекты за счет госдолга, в ближайшее время упразднят. Законопроект о его исключении из Бюджетного кодекса Госдума приняла в первом чтении, специальные положения о нем предлагается исключить из Бюджетного кодекса, сообщают «Известия».

В пояснительной записке к документу авторы ссылаются на заключение Счетной палаты на проект бюджета на 2020–2022 годы. Там аудиторы отмечают, что ресурсы фонда никак не окрашены и проанализировать их использование на практике невозможно. Кроме того, бюджетные средства уже распределены по госпрограммам, и нет необходимости относить расходы на инфраструктуры в отдельную группу.

Из фонда предлагалось направить 3,5 трлн рублей за 2019-2024 годы. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не раз критиковал этот инструмент за непрозрачность.

В Министерстве финансов не стали комментировать причины отказа от фонда и продублировали текст пояснительной записки.