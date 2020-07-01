Около пензенской филармонии вспыхнуло здание. Фото

Как пояснили в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 2 июля около 19 часов. На стройке загорелся рулон рубероида на площади 20 квадратных метров. С огнем боролись пять спецмашин и 18 человек.

По факту пожара проводят проверку.

Пользователи поделились снимками произошедшего в группе в соцсети «ВКонтакте».

Пензенцам напоминают, что следует осторожно обращаться с огнем, в том числе – при курении. Необходимо постоянно следить за исправностью электропроводки и отопительных приборов. В случае пожара или какой-либо другой чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 101.