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03.07.2020г.
Почему стоит вкладывать деньги в недвижимость во время кризиса

Почему стоит вкладывать деньги в недвижимость во время кризиса

Пт, 03.07.20 10:26
Просмотров: 321

Инвестиции в недвижимость – один из самых надежных способов сохранить и приумножить свой капитал, ведь с каждым годом она стабильно растет в цене и всегда пользуется спросом. Но, безусловно, выбирать объект инвестирования необходимо очень взвешенно. Только при этом условии квартира или коммерческая недвижимость сможет принести прибыль или сохранить сбережения, а также стать источником постоянного дохода. Кроме того, необязательно иметь огромную сумму, вложить средства можно на начальном этапе строительства и впоследствии заработать на повышении в цене. Стоит обратить внимание что в данный момент произошло понижение ключевой ставки по вкладам до 4,5% годовых, что может привести к увеличению спроса, а в последствии и росту цен на недвижимость.

Не откладывайте, сейчас самое время для инвестирования!

В ходе разговора с директором по маркетингу и продвижению ГК «Территория Жизни» Микаилом Намазовым, удалось выяснить на что стоит обратить внимание при инвестировании в недвижимость.

Во что вкладывать?

«Гораздо выгоднее инвестировать в новостройки, при сдаче в аренду такого жилья можно получить до 10% прибыли от рыночной стоимости. Вы можете перепродать имущество или сдавать его в аренду. Первый вариант сопряжен с большими рисками, а второй – со временем окупит вложения, и затем вы сможете реализовать имущество. Обратите внимание на программу smart-рассрочка, действующую в ЖК «Арбековская Застава» на дома, возводимые с применением счетов эскроу. Вы можете оплатить 20% от стоимости квартиры, остальные средства, например, подержать на вкладе до ввода дома в эксплуатацию».

Выгодно ли для инвесторов брать ипотеку?

«Такой вариант тоже стоит рассмотреть. Сегодня мы наблюдаем снижение ипотечных ставок и увеличение размера кредита для покупки жилья. К тому же в ЖК «Арбековская Застава» сейчас действуют льготные условия по программе ипотечного кредитования при поддержке правительства Пензенской области по ставке от 3,1%. При обращении в наш офис продаж, ипотечный брокер с удовольствием подберет наиболее выгодные варианты программ и банков».

Стоит ли покупать коммерческую недвижимость в кризис?

«Приобретение коммерческой недвижимости на стадии возведения объекта традиционно считается одним из наиболее выгодных видов капиталовложений. Правильный выбор места – это более чем половина успеха инвестиций. В ЖК «Арбековская застава» большой выбор коммерческой недвижимости разной площади и выгодные условия приобретения.

Большинство коммерческих площадей находятся на первых этажах жилых домов, которые сразу спроектированы как нежилые и их не нужно переоформлять. У каждого помещения есть свой отдельный вход, плюс на фасадах есть готовые площади под размещения вывесок. Покупателям передается помещение с предчистовой отделкой - остаётся только оформить финальный дизайн своего помещения».

На сегодня в ЖК «Арбековская Застава» проживает около 9500 человек. В этом году запланирована заселение еще 6 домов. У микрорайона развитая инфраструктура - магазины, торговые центры, паркинги, школы и детские сады. А также удобное расположение и хорошая транспортная доступность, до него можно добраться по двум основным магистралям - проспектам Строителей и Победы, и федеральной трассе М-5 «Урал».

Ознакомиться с вариантами домов и квартир можно на сайте предгалается www.арбековскаязастава.рф.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии +7 (8412) 203-000 и в офисе продаж по адресу: ул. Генерала Глазунова, д. 7, ежедневно с 9:00 до 21:00.

Застройщик ООО «Застава». Проектная декларация на сайте территорияжизни.рф и наш.дом.рф.

Источник фотографии: фото предоставлено ГК "Территория жизни"
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22.04.2020 12:51
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30.06.2020 15:06
Готовим пять видов окрошки и домашний квас. Мастер-класс
29.06.2020 14:50
Пензенцы просят уличных художников украсить их двор граффити
26.06.2020 12:05
В Пензе после трагедии с подростком намерены снести детскую площадку
25.06.2020 16:18
«Мы не сможем по-другому»: основатели поискового отряда «Лиза Алерт Пенза» рассказали о семье и работе
25.06.2020 14:50
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
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16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
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