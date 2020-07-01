Почему стоит вкладывать деньги в недвижимость во время кризиса

Инвестиции в недвижимость – один из самых надежных способов сохранить и приумножить свой капитал, ведь с каждым годом она стабильно растет в цене и всегда пользуется спросом. Но, безусловно, выбирать объект инвестирования необходимо очень взвешенно. Только при этом условии квартира или коммерческая недвижимость сможет принести прибыль или сохранить сбережения, а также стать источником постоянного дохода. Кроме того, необязательно иметь огромную сумму, вложить средства можно на начальном этапе строительства и впоследствии заработать на повышении в цене. Стоит обратить внимание что в данный момент произошло понижение ключевой ставки по вкладам до 4,5% годовых, что может привести к увеличению спроса, а в последствии и росту цен на недвижимость.

Не откладывайте, сейчас самое время для инвестирования!

В ходе разговора с директором по маркетингу и продвижению ГК «Территория Жизни» Микаилом Намазовым, удалось выяснить на что стоит обратить внимание при инвестировании в недвижимость.

Во что вкладывать?

«Гораздо выгоднее инвестировать в новостройки, при сдаче в аренду такого жилья можно получить до 10% прибыли от рыночной стоимости. Вы можете перепродать имущество или сдавать его в аренду. Первый вариант сопряжен с большими рисками, а второй – со временем окупит вложения, и затем вы сможете реализовать имущество. Обратите внимание на программу smart-рассрочка, действующую в ЖК «Арбековская Застава» на дома, возводимые с применением счетов эскроу. Вы можете оплатить 20% от стоимости квартиры, остальные средства, например, подержать на вкладе до ввода дома в эксплуатацию».

Выгодно ли для инвесторов брать ипотеку?

«Такой вариант тоже стоит рассмотреть. Сегодня мы наблюдаем снижение ипотечных ставок и увеличение размера кредита для покупки жилья. К тому же в ЖК «Арбековская Застава» сейчас действуют льготные условия по программе ипотечного кредитования при поддержке правительства Пензенской области по ставке от 3,1%. При обращении в наш офис продаж, ипотечный брокер с удовольствием подберет наиболее выгодные варианты программ и банков».

Стоит ли покупать коммерческую недвижимость в кризис?

«Приобретение коммерческой недвижимости на стадии возведения объекта традиционно считается одним из наиболее выгодных видов капиталовложений. Правильный выбор места – это более чем половина успеха инвестиций. В ЖК «Арбековская застава» большой выбор коммерческой недвижимости разной площади и выгодные условия приобретения.

Большинство коммерческих площадей находятся на первых этажах жилых домов, которые сразу спроектированы как нежилые и их не нужно переоформлять. У каждого помещения есть свой отдельный вход, плюс на фасадах есть готовые площади под размещения вывесок. Покупателям передается помещение с предчистовой отделкой - остаётся только оформить финальный дизайн своего помещения».

На сегодня в ЖК «Арбековская Застава» проживает около 9500 человек. В этом году запланирована заселение еще 6 домов. У микрорайона развитая инфраструктура - магазины, торговые центры, паркинги, школы и детские сады. А также удобное расположение и хорошая транспортная доступность, до него можно добраться по двум основным магистралям - проспектам Строителей и Победы, и федеральной трассе М-5 «Урал».

Ознакомиться с вариантами домов и квартир можно на сайте предгалается www.арбековскаязастава.рф.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии +7 (8412) 203-000 и в офисе продаж по адресу: ул. Генерала Глазунова, д. 7, ежедневно с 9:00 до 21:00.

Застройщик ООО «Застава». Проектная декларация на сайте территорияжизни.рф и наш.дом.рф.